Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Neuauflage des Neuhofener Lokalderbys steht vor der Tür. In der Hinrunde war es eine klare Sache für die Kickers. Der VfL hat in der Rückrunde jedoch deutlich Boden gut gemacht. Die Kickers können und wollen noch aufsteigen, haben aber noch an einem Spiel zu knabbern.

Derbys sind das Salz in der Suppe. In dieser Saison ist in der Region ein neues hinzugekommen. In der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Ost stehen sich am Samstag, 16.30 Uhr, der VfL und