Ein 35-Jähriger ist laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag in ein Restaurant im Bereich In den Neugärten (Oggersheim) eingebrochen und hat Lebensmittel – Käse, Schinken, Wein – erbeutet. Am Donnerstag erschien der Täter betrunken auf einer Polizeidienststelle und stellte sich. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 240 Euro.