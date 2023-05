Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einem Jahr lebt sie mit ihren Eltern in Italien, aber dem TC Oppau ist sie trotzdem treu geblieben. Noëlle Galow war jetzt beim 40. Jugend-Weinstraßen-Turnier beim TC SW Bad Dürkheim am Start, und das mit Erfolg.

In Bad Dürkheim aufgewachsen und mittlerweile in Italien lebend, kehrte Noëlle Galow vorübergehend in ihre alte Heimat zurück, startete in der weiblichen U18. Auch wenn sie nicht