Wer einen vollständigen Impfschutz oder eine beendete Covid-Infektion nachweisen kann, muss ab Montag am Klinikum Ludwigshafen keinen Schnelltest mehr machen, um Zutritt zu dem Krankenhaus zu erhalten. Der Wegfall der Testpflicht gelte für alle ambulanten Patienten sowie für Begleitpersonen, externe Dienstleister und Besucher, teilte das Klinikum mit. Mit der Neuregelung werde ein Beschluss des Bundestags umgesetzt. Ein vollständiger Impfschutz besteht, wenn eine Zweifachimpfung durchgeführt und der zweite Impftermin mindestens 14 Tage zurückliegt. Als Nachweis dient der Impfpass. Ebenfalls von der Testpflicht befreit sind Personen, die nach einer Covid-Infektion genesen sind. Hier dient als Nachweis ein Schreiben des Gesundheitsamts und ein positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage zurückliegt, aber nicht älter als sechs Monate ist. Liegt die Infektion länger als ein halbes Jahr zurück, wird zusätzlich ein Nachweis über eine einmalige Impfung erforderlich. In allen Fällen muss die Person sich zudem ausweisen können. Bei genesenen Covid-Patienten oder vollständig Geimpften geht die aktuelle Studienlage davon aus, dass diese Personen kein relevantes Ansteckungsrisiko für ihre Mitmenschen mehr darstellen, begründet die Klinik ihr Vorgehen. Die Lockerungen gälten nicht für stationäre Patienten, die weiterhin während ihres Aufenthalts mittels PCR-Test regelmäßig getestet werden. Zudem besteht am Klinikum weiter die Maskenpflicht (OP-Masken oder FFP2, keine Alltagsmasken) für alle Personen im Haus, unabhängig von Impfstatus oder Genesungsstand. Auch das Besuchsverbot, mit Ausnahme in begründeten Fällen, gelte weiterhin.