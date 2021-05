Aufgrund sinkender Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen plant die Stadt Lockerungen für Kitas und Schulen in Ludwigshafen. Ab Dienstag gehen die Kitas wieder in den Regelbetrieb. Ab 7. Juni soll in den Schulen wieder Wechselunterricht stattfinden.

Von Michael Schmid

Seit einigen Tagen gehen in Ludwigshafen die Infektionszahlen zurück. Da die Inzidenzzahl an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wert von 165 unterschritten hat, können ab dem zweiten darauffolgenden Werktag Lockerungen in Kraft treten. Die Kindertagesstätten wechseln deshalb ab Dienstag, 25. Mai, von der Notbetreuung in den sogenannten Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen. Die Lockerung erfolge aus organisatorischen und planerischen Gründen, so die Verwaltung. Die Stadt appelliert an die Eltern, ihre Kinder nur dann in die Kitas zu geben, wenn keine andere Betreuungsmöglichkeit besteht.

Die Schulen sollen Anfang Juni wieder öffnen: Vom 25. Mai bis 2. Juni sind Pfingstferien, am 3. Juni ist Fronleichnam, der darauffolgende 4. Juni ein beweglicher Ferientag. Deswegen beginnt der Wechselunterricht an den Schulen ab Montag, 7. Juni. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenzwerte bis dahin weiter unter dem Schwellenwert von 165 liegen. Die Schulen bleiben am Freitag, 21. Mai, noch im Fernunterricht. Diese Regelungen hat die Stadtverwaltung mit dem Gesundheitsamt beim Rhein-Pfalz-Kreis und den zuständigen Stellen des Landes abgestimmt. Die Stadt folge damit einer Empfehlung des Bildungsministeriums, Öffnungen von nur ein oder zwei Tagen zu vermeiden.

„Gute Nachrichten für Familien“

„Vorausgesetzt, dass sich die Inzidenzzahlen wie erhofft entwickeln, kann ein Stück mehr Normalität in den Alltag von Kindern, Jugendlichen und Eltern zurückkehren. Ich bin froh, dass die strengen Maßnahmen der Kontaktbeschränkung sich nun auch in sinkenden Infektionszahlen niederschlagen. Gerade für unsere Familien sind das gute Nachrichten“, sagte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU).