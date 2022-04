Zum 15. Mal findet am Samstag, 30. April, der Rheingönheimer Nordic-Walking Halbmarathon statt. Eine Zehn-Kilometer Strecke wird ebenfalls angeboten. Der Lauf, der anfangs für Nordic Walker gedacht war, ist inzwischen bei Joggern, Nordic Walkern, Walkern und auch Wanderern gleichermaßen beliebt.

Für Hobby- und Breitensportler ist es ein unbeschwerter Lauf, denn es gibt keine Zeitmessung. Jeder, der die Strecke geschafft hat, bekommt im Ziel eine Medaille. Die Rundkurse sind landschaftlich reizvoll. Die Kurzstrecke über zehn Kilometer führt durch das Rehbachtal, den Auwald, über Feldwege bei Neuhofen zurück in den Wald, am Wildgehege vorbei zurück nach Rheingönheim. Startzeit ist um 10 Uhr. Unterwegs gibt’s eine Verpflegungsstation.

Wer den Halbmarathon mit einer Länge von 21,2 Kilometern ab 9 Uhr unter die Füße nimmt, läuft ebenfalls durch das Rehbachtal, dann über Fuß- und Radwege bis fast nach Altrip und durch den Auwald am Rhein wieder zurück nach Rheingönheim. Unterwegs gibt es vier Verpflegungsstellen. Der Pfälzerwald-Verein Ortsgruppe Rheingönheim und die TG „Frei Heil“ 1892 Rheingönheim stemmen die Veranstaltung gemeinsam.

Anmeldung am Starttag noch möglich

In der Sporthalle der TG können die Umkleiden genutzt werden. Dort kann man auch sein Gepäck deponieren. Die Vereine bieten Kaffee und Kuchen an, die TG-Gaststätte bewirtet die Besucher ebenfalls. Start und Ziel ist die Sporthalle, Hoher Weg 19, an der Endhaltestelle Rheingönheim. Die Startgebühr beträgt 6 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Anmeldungen und Information unter Mail bernd.frosch@t-online.de oder telefonisch 0621 5493749. Kurzentschlossene können sich am Samstag morgens ab 8 Uhr vor Ort auch anmelden. Wer will, kann für das Bonus-Programm der Krankenkasse und für das Deutsche Wanderabzeichen des DWV punkten (Bonusheft nicht vergessen).