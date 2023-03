Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das öffentliche Leben in Ludwigshafen wird ab Montag in großen Teilen wieder heruntergefahren. Die zweite Zwangspause in diesem Jahr stößt bei Betroffenen auf Unverständnis. Manche Branchen fürchten wegen der Schließung um ihre Existenz. Es herrscht Fassungslosigkeit. Ein Stimmungsbild.

Die Gastronomie

Eine der am härtesten betroffenen Branchen ist die Gastronomie. Ab Montag sind sämtliche Lokale für vier Wochen geschlossen. „Ich bin geschockt“,