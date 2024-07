Die Reparatur der Fahrbahn in der Maudacher Straße dauert länger als zunächst angenommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen die Bauarbeiten bis spätestens Samstag abgeschlossen sein.

In der Maudacher Straße in der Gartenstadt hatte sich am Sonntag, 14. Juli, ein Loch aufgetan. Die Straße wurde daraufhin sofort von der Feuerwehr gesperrt. Verletzt wurde niemand. Die