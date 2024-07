Die Vollsperrung der Maudacher Straße in der Gartenstadt zwischen der Von-Kieffer- und Meckenheimer Straße in Fahrtrichtung Maudach wird nicht – wie angekündigt – am Samstag, 27. Juli, sondern am Mittwoch, 31. Juli, aufgehoben. Grund ist laut Stadtverwaltung, dass Anfang nächster Woche noch die Asphaltdecke aufgetragen und die Fahrbahn markiert werden müsse. Von der Umleitung sei auch der Linienbusverkehr betroffen. Wegen eines Straßeneinbruchs am Sonntag, 14. Juli, war es notwendig, die Maudacher Straße in Fahrtrichtung Maudach voll zu sperren. Im Laufe der Sanierungsarbeiten hatte sich herausgestellt, dass die Ausmaße des Straßeneinbruchs größer waren, als zunächst angenommen. Zudem wurden unterirdische Leitungen durch den Einbruch in Mitleidenschaft gezogen und mussten ausgetauscht werden. Die Sperrzeit wurde darüber hinaus genutzt, um weitere Bereiche der Fahrbahn in unmittelbarem Bereich des entstandenen Lochs zu sanieren. Die Stadt bittet um Verständnis für die Verlängerung der Sperrung.