Seit Wochenanfang ist die Brüder-Grimm-Grundschule im Stadtteil Süd geschlossen, nachdem es dort zu einem Corona-Ausbruch im Lehrerkollegium gekommen war. Der Schulelternsprecher berichtet, wie es zu der Entscheidung kam, die Schüler fortan aus der Ferne zu unterrichten.

In der ersten Dezemberwoche nahm die Infektionswelle an der Grundschule in der Hornstraße ihren Lauf. Das Einzugsgebiet reicht von der Parkinsel über das Rheinufer und das Musiker- und Malerviertel