20.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei am Montag ein Unfall in Mundenheim verursacht. Ein 55-jähriger Lkw- und ein 37-jähriger Pkw-Fahrer kollidierten gegen 15.30 Uhr beim Abbiegen in der Bruchwiesenstraße. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, Kontakt-Telefon: 0621 963-2122.