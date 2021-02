Bei Lkw-Kontrollen in der Nacht zum Dienstag hat die Autobahnpolizei Ruchheim mehrere Mängel bei Fahrzeugen beanstandet. So wurde ein Laster mit defekten Rückleuchten angehalten, dessen Fahrer die Weiterfahrt bis zur Reparatur des Schadens untersagt wurde. Fünf weitere Lastwagen hatten an den Sattelzugmaschinen unzulässige Beleuchtungseinrichtungen verbaut. Des Weiteren waren teils unzulässige Anbauteile montiert.

Bußgeld von bis zu 360 Euro

Diese Veränderungen an den Brummis führen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und ziehen ein Bußgeld von bis zu 360 Euro nach sich. Durch die individuellen Veränderungen der Beleuchtungseinrichtungen werde die intuitive Wahrnehmung der Fahrzeuge durch andere Verkehrsteilnehmer gestört, warnt die Polizei. Dies könne die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen.