Unbekannte haben einen Lastwagen in Maudach in der Nacht zum Freitag mit Farbe besprüht. Laut Polizei entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Lkw stand auf einem Parkplatz hinter einer Vereinsgaststätte in der Riedstraße. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.