Einen Lastwagen der Marke Iveco haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Oggersheimer Gewerbegebiet gestohlen. Das Fahrzeug parkte in der Flomersheimer Straße und hatte einen Wert von etwa 20.000 Euro, wie die Polizei weiter mitteilt. Hinweise von Zeugen nehmen die Ermittler unter Telefon 0621/963-2222 entgegen.