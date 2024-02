Wenig Fahrgeschick hat ein 34-jähriger Lkw-Fahrer bewiesen, er am Montag in Rheingönheim eine kleine Spur der Verwüstung hinterlassen hat. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte er gegen 10 Uhr zunächst von der Friedensstraße in die Feldstraße abbiegen. Dabei unterschätzte der Mann die Länge des Fahrzeugs. Mit seinem ausschwenkenden Heck touchierte er in der Kurve ein parkendes Auto. Als er schließlich in der Feldstraße parken wollte, nahm der Fahrer zudem eine Hauswand und hinterließ an dieser ebenfalls Unfallspuren. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 26.000 Euro geschätzt.