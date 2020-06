Weil sie auf der Raststätte Kraichgau-Süd bei Sinsheim einen Lkw-Fahrer niedergeschlagen haben sollen, sind ein 41-jähriger und ein 55-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Das haben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim mitgeteilt. Die beiden Männer stehen in dringendem Verdacht, am frühen Sonntagmorgen gemeinsam eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Für Opfer bestand Lebensgefahr

Zwischen 0 und 1 Uhr sollen sie auf dem Parkplatz der Rastanlage mit einem Mann in Streit geraten sein und anschließend auf ihn eingeschlagen haben, bis er zu Boden fiel. Dort traten die Tatverdächtigen noch auf Kopf und Körper des Opfers ein. Der Mann wurde laut Polizei erst am Nachmittag schwerverletzt in seinem Lastwagen gefunden und in ein Krankenhaus eingeliefert. Es bestand Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.