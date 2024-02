In der Hartmannstraße im Hemshof ist ein Lkw am Freitag gegen 18 Uhr gegen ein geparktes Auto gefahren. Der Lkw-Fahrer war in Richtung Europaplatz unterwegs, als er laut Polizei unmittelbar vor der Einmündung der Gartenstraße wegen eines entgegenkommendes Autos nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stieß er gegen den geparkten Wagen. Der Autofahrer fuhr weiter, Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer liegen nicht vor. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.