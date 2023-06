Gleich zweimal ist am Dienstag ein Lkw-Fahrer auf ein hinter ihm stehendes Auto aufgefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte er gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung Lichtenberger/ Wredestraße (Mitte) den Wagen einer 38-Jährigen touchiert und war weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern.

Eine unbekannte Zeugin konnte das polnische Kennzeichen notieren. Auf der Rückseite des weißen Lkws hatte sie gelbe senkrechte Streifen gesehen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.