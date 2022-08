Weil einem Lkw-Fahrer nicht aufgefallen war, dass ein Linienbus vor ihm angehalten hatte, kam es am Mittwoch in der vielbefahrenen Brunckstraße (Friesenheim) zu einem Unfall mit glimpflichen Folgen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 45-jährige Busfahrer gegen 11 Uhr am Rottstückerweg in Richtung Oppau gehalten. Der 58-jährige Lkw-Fahrer hinter ihm fuhr auf.

Daraufhin stürzte eine Businsassin und verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Im Rückstau kam es zu zwei weiteren Verkehrsunfällen, bei denen jedoch niemand verletzt wurde.