Ein 76-jähriger Fußgänger ist am Dienstag um 14 Uhr in Friesenheim von einem Lkw angefahren worden. Laut Polizei kam der Senior vom Alwin-Mittasch-Platz und wollte die Hohenzollernstraße überqueren. Warum ihn dort der Lkw erfasste, ist bislang unklar. Der 76-Jährige stürzte und fiel mit dem Hinterkopf auf Pflastersteine. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.