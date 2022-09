Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Unfall am späten Dienstagnachmittag in der Schanzenstraße im Mannheimer Jungbusch. Gegen 16.40 Uhr wartete eine 20-jährige Fußgängerin gemeinsam mit ihren beiden Kindern an der Fußgängerampel auf das Grünzeichen, um die Fahrbahn zu queren. Aus bislang unklarer Ursache geriet der Kinderwagen der Frau in Bewegung und rollte auf die Fahrbahn. Ein die Schanzenstraße entlangfahrender Lkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen, so dass es zur Kollision zwischen dem Lkw und Kinderwagen kam. Durch den Aufprall wurde der sechs Monate alte Säugling aus dem Kinderwagen auf die Fahrbahn geschleudert, trug dabei glücklicherweise aber lediglich leichte Verletzungen davon. Zur weiteren Beobachtung wurde der Säugling im Beisein der Mutter dennoch in ein nahe Krankenhaus gebracht.