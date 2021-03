Ein Lastwagen hat am Donnerstagnachmittag in Mundenheim einen Fußgänger erfasst und verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr an der Kreuzung Kaiserwörthdamm/Wegelnburgstraße. Der Fußgänger sei noch ansprechbar gewesen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallhergang müsse noch ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Während der Unfallaufnahme musste der Kaiserwörthdamm ab der Lagerhausstraße in beide Fahrtrichtungen für zirka eine halbe Stunde gesperrt werden, was zu Verkehrsproblemen führte.