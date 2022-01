180.000 Euro Sachschaden hat laut Polizei ein Lkw-Brand am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr in Mannheim-Friedrichsfeld verursacht. Das Feuer an dem Speditionsfahrzeug entzündete sich vermutlich wegen eines technischen Defekts. Hinweise auf eine strafbare Handlung gibt es nicht. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrerhaus der Zugmaschine in Flammen. Sie schlugen bereits auf den Auflieger über. Der Fahrer war nicht im Wagen. Er wurde später durch die Polizei in einem nahegelegenen Hotel erreicht. Die Berufsfeuerwehr war mit drei Löschzügen angerückt. Der Lkw war mit Möbeln beladen. Ein Teil der Ladung konnte von der Feuerwehr gesichert werden.