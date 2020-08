Beim Einfädeln auf den rechten Fahrstreifen touchierte am Freitagnachmittag ein Lkw-Fahrer einen silbernen Polo. Statt sich um den Schaden am linken Außenspiegel und am Kotflügel des Autos zu kümmern, fuhr der Lasterfahrer einfach weiter. Der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt. Der Unfall passierte auf der L527 in Höhe des Gewerbegebiets Am Römig. Beide Fahrer waren an der Kreuzung L524 / L527 in Richtung Maxdorf abgebogen. Der Lastwagen soll einen Planenaufbau gehabt haben, der für eine Firma für Wellpappe warb. Weitere Hinweise sucht die Polizei unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de. In ihrer Mitteilung weist die Inspektion darauf hin, dass eine Unfallflucht mit Geld- und Freiheitsstrafen geahndet werden kann. Zeugen sollten das Kennzeichen notieren oder ein Foto mit ihrem Handy machen und die Polizei verständigen.