Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu präsentieren, deren erste Sprache nicht deutsch ist – das ist seit 20 Jahren das Anliegen der Reihe „Europa_Morgen_Land“ in Ludwigshafen, Mannheim und Frankenthal. Viele heute prominente Literaten haben hier schon früh gelesen. Trotz des Erfolgs stellen die Veranstalter ihr eigenes Konzept regelmäßig in Frage.

Nach seiner Lesung im Mannheimer Riz ist Dimitré Dinev mit einem harten Kern von Gästen sitzen geblieben und hat bis zum Morgengrauen diskutiert. Zur Lesung von Selim Özdogan in die damalige Cafédrale im Ludwigshafener Turm 33 sind so viele Menschen gekommen, dass die Hälfte von ihnen wieder weggeschickt werden musste, um spazieren zu gehen. Als sie eineinhalb Stunden später zurückkamen, las er einfach noch einmal. Eleonore Hefner kann Geschichten über Geschichten erzählen aus 20 Jahren „Europa_Morgen_Land“. Lustige, schöne und auch traurige. Wie die von Aglaja Veteranyi, die sich ein knappes Jahr nach ihrer Lesung aus „Warum das Kind in der Polenta kocht“ das Leben genommen hat.

Bisher etwa 100 Lesungen

Eleonore Hefner, die Geschäftsführerin des in Ludwigshafen residierenden Vereins Kultur Rhein-Neckar, ist die Initiatorin der Literaturreihe „Europa_Morgen_Land“. Ihr Verein veranstaltet sie gemeinsam mit dem Kulturamt Mannheim, dem Kulturbüro der Stadt Ludwigshafen, dem Verein KulturQuer QuerKultur Rhein-Neckar und der Stadtbücherei Frankenthal. Etwa 100 Lesungen sind in den vergangenen 20 Jahren veranstaltet worden, zunächst nur in Ludwigshafen und Mannheim und seit 2014/2015 auch in Frankenthal. Auftakt war am 10. Dezember 2000 mit Silvia Szymanski. Die Reihe war in verschiedenen Cafés zu Gast, zurzeit hat sie im Ludwigshafener Hausboot, bei Port 25 – Raum für Gegenwartskunst in Mannheim und in der Stadtbücherei Frankenthal ihren Platz gefunden. Sofern Veranstaltungen möglich sind. Wegen der Pandemie konnten einige Lesungen nicht oder nur digital stattfinden. „Auch das Jubiläum konnten wir bisher nicht feiern“, sagt Hefner. „Das haben wir aber auf jeden Fall noch vor.“

Ganz unterschiedliche Biografien

Die 66-Jährige erinnert sich an intensive Diskussionen über die deutsche Einwanderungspolitik schon viele Jahre vor dem Start der Reihe. Ihr und ihren Mitstreitern gehe es seit 20 Jahren darum, gute Literatur zu präsentieren, die von Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien geschrieben worden ist. Von Jagoda Marinic zum Beispiel, deren Eltern aus Dalmatien am südlichsten Zipfel Kroatiens stammen und die Anfang 2002 mit ihrem bei Suhrkamp erschienen Debüt, dem Erzählband „Eigentlich ein Heiratsantrag“, im Gasthaus Zur Post im Hemshof zu Gast war. Knapp 20 Jahre später ist die Leiterin des Interkulturellen Zentrums Heidelberg eine wichtige Intellektuelle und gerne zu den Themen Migration, Identität und Diversität befragt.

„Neueste deutsche Literatur“

Das sind Themen, über die auch der Kreis der „Europa_Morgen_Land“-Veranstalter regelmäßig diskutiert. „Wir besprechen immer wieder, ob es nicht problematisch ist, eine besondere Reihe für etwas zu haben, das vielleicht längst im Mainstream angekommen ist“, sagt Hefner. „Und ob wir es nicht lassen sollten.“ Auf keinen Fall, das ist ihr wichtig, solle das furchtbare Wort „Migrationsliteratur“ für das verwendet werden, was die Gäste mitbringen. Lieber spricht sie deswegen von „Neuester deutscher Literatur“. Und von der gibt es noch viel zu entdecken. Neue Termine sind gerade in Planung.