„Große, dreistündige Saga nach Erich Kästners gleichnamigem Roman, der 1931 erstmals (gekürzt) erschien und 1980 schon einmal verfilmt wurde. Tom Schilling in der Titelrolle ist nicht weit entfernt von seinem Flaneur Niko in „Oh Boy“. In der Literaturverfilmung ist er gegen Ende der Weimarer Republik ein angehender Schriftsteller und bald arbeitsloser Werbetexter, der mit einem Freund durch Bars, Bordelle und Künstlerateliers zieht. Er verliebt sich in Saskia Rosendahl und steht doch – wie Deutschland – vor dem Abgrund. Der furiose Film, der derzeit auch abseits des Festivals in den Kinos läuft, ist der große Favorit des diesjährigen Deutschen Filmpreises. Regisseur Dominik Graf war mit seinen Filmen in Ludwigshafen schon häufiger zu Gast und gewann 2008 auf der Parkinsel den Filmkunstpreis für „Das Gelübde“.

Spielzeiten

Dienstag, 7.9., 21.30 Uhr

Freitag, 10.9., 22.30 Uhr

Mittwoch, 15.9, 21.15 Uhr