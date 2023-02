Im Rahmen des Literaturfests lesen.hören, das vom 23. Februar bis 9. März in der Alten Feuerwache in Mannheim statt findet, wird es auch wieder ein Programm mit Literatur für Kinder und Jugendliche mit vielen Lesungen für Kitagruppen, Schulklassen und Familien geben.

Bereits zum 15. Mal hat die Alte Feuerwache gemeinsam mit der Kinder- und Jugendbibliothek ein bunt gemischtes Programm auf die Beine gestellt. An die Allerkleinsten ab drei Jahren richtet sich die Auftaktveranstaltung am 23. Februar, wenn Jule Wellerdiek aus ihrem Buch „Holgers Haus“ vorliest, in dem ein Fuchs seinen unordentlichen Freund loswerden will und kurzerhand mit dem kompletten Haus umzieht. Doch schon nach kurzer Zeit merkt Holger, dass es sich ohne den Freund ziemlich einsam anfühlt.

An Vorschulkinder richtet sich am 24. Februar das „Zahlenspektakel“ von Sabine Kranz, in dem 16 Bilder spielerisch zum ersten Rechnen auffordern. Dem Thema Rassismus nehmen sich Pia Amofa-Antwi und Saskia Hödl mit „Steck mal in meiner Haut!“ am 7. März an. Das Buch soll helfen, einen Umgang mit dem Thema zu finden, sich zu schützen und Grundlagenwissen für Kinder sowie hilfreiche Hinweise für Erwachsene vermitteln. An Kinder im späten Grundschulalter richtet sich „Jolle und ich – Der Tag an dem ein Pinguin bei uns einzog“, aus dem Autorin Katja Frixe am 2. März lesen wird.

Feuergriffel-Autorin dabei

Um die Probleme von Jugendlichen geht es am 3. März, wenn Tanja Witte aus ihrem Roman „Einfach nur Paul“ vorliest. In Pauls Leben läuft alles schief: Er liebt ein Mädchen, das sich nicht für ihn interessiert, ist Frontmann einer Band, in der alle besser singen als er und jedes Gespräch mit seinem Vater endet im Streit. Als er dann auch noch erfährt, dass er nicht der biologische Sohn seiner Eltern ist, scheint das Leben am Höhepunkt von „kompliziert“ angekommen.

Auch für Familien gibt es in diesem Jahr wieder einiges zu erleben: Neben dem Kinderkonzert von Herrn Hering und seiner Jazzband am 26. Februar präsentiert Julia Willmann ihr Buch „Ganz oben fliegt Lili“ am 2. und 3. März, das während ihrer Feuergriffel-Zeit 2021 im Turm der Alten Feuerwache entstanden ist. Für wissbegierige Familien wird es spannend, wenn Linda Becker und Julian Wenzel kindgerecht die diversen Formen von Gender und Identität am 25. Februar erklären und „Klär mich auf“-Autorin Katharina von der Gathen witzig und unbefangen das große Körper-ABC durchgeht (4. März).

Info

Tickets für die Familienveranstaltungen und das vollständige Programm gibt es im Internet unter https://altefeuerwache.com/programm/lesen-hoeren-kinder-und-familienprogramm/. Anmeldung für die Lesungen im Kindergarten- und Klassenverband per Mail an kinderlesungen@altefeuerwache.com.