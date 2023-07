Zu einem literarischen Menü mit Gina Greifenstein laden die Stadtbibliothek und die Protestantische Kirche für Ludwigshafen am Lutherplatz am Freitag, 28. Juli, 19 Uhr, auf den Lutherplatz in der Stadtmitte ein. Gina Greifenstein liest dort aus ihrem Roman „Dieser längst vergessene Sommer“ über das jähe Ende einer eigentlich unsterblich geglaubten Freundschaft nach einem wunderschönen Sommer – und das Wiederannähern nach vielen Jahren.

Freie Autorin aus der Südpfalz

Greifenstein lebt und arbeitet als freie Autorin in der Südpfalz und besticht laut Ankündigung durch einen lebendigen Lesevortrag. Dazu gibt es Live-Musik mit Jens Bunge, Mundharmonika, und ein Drei-Gänge-Menü, bestehend aus Antipasti, Pasta und Eis am fein-gedeckten Tisch, serviert von Familie Montana aus dem La Torre da Angelo. Die Kosten für Lesung und Menü betragen 30 Euro. Getränke werden separat abgerechnet.

Eine Anmeldung ist bis 20. Juli erwünscht unter Telefon 0621 504-2605 und per E-Mail an ines.arnold@ludwigshafen.de von der Stadtbibliothek oder bei Bärbel Bähr-Kruljac von der Protestantische Kirche am Lutherplatz, E-Mail an Baerbel.Baehr-Kruljac@evKirchePfalz.de, telefonisch unter 0157 34500927.