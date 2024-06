„Bescht of Gündales“ lautet der Titel einer Veranstaltung in der Reihe „Literarisches Menü“ am Donnerstag, 4. Juli, 19 Uhr, am Lutherplatz. Arnim Töpel erzählt und liest vom „Tschief Günda“ – seiner Krimireihe aus der Kurpfalz. Der gelernte Jurist, ehemalige Fernseh- und Radiomoderator wurde für seine „musikalische Klasse und sprachliche Eleganz“ mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Kleinkunstpreis. Begleitet wird die Lesung von einem Drei-Gang-Menü. Jens Bunge sorgt mit der Mundharmonika für die musikalische Gestaltung des Abends, der eine Kooperation der Stadtbibliothek mit der Protestantischen Kirche für Ludwigshafen „Am Lutherplatz“ ist. Die Kosten für Lesung und Menü betragen 35 Euro, Getränke werden extra berechnet. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Karten gibt es im Vorverkauf im Lutherturm oder der Stadtbibliothek zu den üblichen Öffnungszeiten. Für Spontane: Bei schönem Wetter findet das Menü auf dem Lutherplatz statt. Deswegen kann am Vortrag der Veranstaltung, am 3. Juli, nachgefragt werden, ob noch Plätze zur Verfügung stehen. Info unter Telefon 0621 504-2605 oder per E-Mail an ines.arnold@ludwigshafen.de.