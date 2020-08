Wegen der großen Nachfrage findet am Montag, 14. September, 18 bis 21 Uhr, nochmals die Literarische Kirchenführung „Vun Kärsch zu Kärsch“ mit der Autorin Edith Brünnler statt. Treffpunkt ist am Lutherbrunnen.

Drei Gotteshäuser werden besucht

Es geht zu Fuß zu drei Kirchen in der Innenstadt. Währenddessen und in den Kirchen liest Brünnler Texte zum Schmunzeln und Nachdenken. Den gemütlichen Ausklang gibt’s mit Pizzen auf dem Lutherplatz. Um die Corona-Richtlinien einhalten zu können, wird bis 2. September um Anmeldung gebeten: per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 0621/65820721. Es gilt Maskenpflicht, Sicherheitsabstände müssen verbindlich eingehalten werden.

Laufzeit von einer Stunde

„Vun Kärsch zu Kärsch“ ist eine Veranstaltung der Evangelischen Kirche Ludwigshafen. Bei dem Spaziergang in Mitte werden die Apostelkirche, St. Ludwig und die Melanchthonkirche besucht. Brünnler werde mit Sprachverstärker lesen und so auch im größeren Kreis stehend gut verständlich sein, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung findet ab zwölf Personen statt und kann maximal mit 24 Personen durchgeführt werden. Die Laufzeit beträgt gut eine Stunde.