„Kaiserin Stasi die Erste“ heißt das Programm, mit dem die österreichische Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart am Freitag, 6. Dezember, im Mannheimer Rosengarten zu Gast ist. Die 31-Jährige ist Stammgast in der Fernsehsendung „Nuhr im Ersten“ und sorgte in den vergangenen Jahren mit manch einer provokanten Äußerung für Aufsehen. In ihrem Programm verkörpert sie eine Kunstfigur, die „eine Mischung aus Stalin und Sissi“ ist. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.