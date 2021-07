„Eigentlich müsste Herr Scheil dankbar sein, nicht bei einer Podiumsdiskussion eingeladen zu sein, wo er möglicherweise neben einem ,Aussätzigen der Linkspartei’ sitzen müsste.“ So reagiert die Stadtratsfraktion der Linken auf die Kritik von AfD-Bundestagskandidat Stefan Scheil, der vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) nicht zu einer Podiumsdiskussion eingeladen worden war. Scheil sagte, der DGB verhöhne damit die Wähler. Linken-Fraktionssprecher Bernhard Wadle-Rohe hält dagegen: „Die AfD hat erfolglos dagegen geklagt, dass jeder sie als das bezeichnet, was sie in Wirklichkeit ist: eine vom rechtsradikalen Flügel beherrschte Partei der Möchtegern-Wölfe, die alle anderen jagen will, die die Verbrechen des NS-Terrorstaats als Fliegenschiss bezeichnet und dadurch bewusst alle Opfer des Nationalsozialismus verhöhnt oder leugnet. Der in den Reihen der AfD verherrlichte völkische Nationalismus, der Antisemitismus und die mit Rassismus durchtränkte Ausländerfeindlichkeit machen die AfD zu einer Zerstörungskraft unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Dies sind Gründe genug, die AfD, wann immer es möglich ist, aus Podiumsdiskussionen auszuschließen“, bilanziert Wadle-Rohe. Im Stadtrat ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Linken.