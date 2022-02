Nachdem die Finanzaufsicht ADD den vom Stadtrat beschlossenen Haushalt für das Jahr 2022 nicht genehmigt hat, spricht sich die Linksfraktion im Gegensatz zu Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) und den Grünen gegen Einsparungen aus. „Wir sind diesbezüglich am Limit angekommen“, sagt Fraktionschef Liborio Ciccarello. „Wir können nicht mehr sparen, als wir das ohnehin schon tun. Selbst für unbedingt notwendige Luftfilter an unseren Schulen hat die Stadt kein Geld.“ Nicht umsonst habe die Vizepräsidentin der ADD bei den Haushaltsberatungen Ende 2021 keine weiteren Einsparungen, sondern die Erhöhung kommunaler Steuern gefordert, was mit der Anhebung der Grundsteuer auch erfolgt sei. Neben der Grundsteuer sei die Gewerbesteuer eine relevante Einnahmequelle. „Und an diese müssen wir jetzt ran. Wir fordern eine moderate Erhöhung der Gewerbesteuer. Eine Gewerbesteuererhöhung würde den kleinen Gewerbetreibenden wegen des gewährten Freibetrags nicht treffen, vielmehr größere Unternehmen wie die BASF, die durch Tricks Steuervermeidung in großem Stil betreibe, kritisiert Ciccarello. Von Altkanzler Willy Brandt stamme das Motto, dass breite Schultern mehr tragen müssten als schmale. „Wird Zeit, dass die SPD diesen sehr wahren Ausspruch beherzigt, statt sich in neoliberale Ausreden zu verzetteln.“