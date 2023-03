Die Linksjugend Ludwigshafen ist nach eigenen Worten „zutiefst erschüttert“ über die geplanten Einsparungen für den Ludwigshafener Haushalt 2023. Am 15. März entscheidet der Stadtrat darüber. Die im Raum stehenden Kürzungen würden vor allem das Bildungswesen, die Jugend- und Sozialarbeit, den Klimaschutz sowie die Seniorenversorgung treffen, kritisiert die Linksjugend – alles Bereiche, die die Stadtgesellschaft langfristig am härtesten träfen, soziale Ungleichheiten vergrößerten und die Lebensqualität drastisch milderten. „Deswegen fordern wir: kein weiterer Sozialabbau, keine Einsparungen bei Integrationshilfen, beim Klimaschutz, bei der Altersversorgung und im Bildungswesen. Denn im Grunde genommen sollte unsere Stadt es eigentlich nicht nötig haben, so derartig zu sparen, wenn man bedenkt, dass einer der weltweit größten Chemiekonzerne bei uns seinen Sitz hat“, so die Linksjugend.

„Unfassbar perfide“

Ihrer Ansicht nach ist die Gewerbesteuer der BASF viel zu niedrig angesetzt. Der Konzern verfüge über ein ausgeklügeltes System zur Steuervermeidung. „Es ist unfassbar perfide, dass ein Großkonzern durch diese Schlupflöcher des kapitalistischen Systems derartige Profite machen kann, welche rückwirkend den einfachen Steuerzahler treffen“, so die Linksjugend. Sie plädiert für eine Übergewinnsteuer, die im Gegensatz zu einer Gewerbesteuererhöhung keine zusätzliche Belastung für mittelständische Unternehmen wäre.

Der Etatentwurf mit einem Defizit von 98 Millionen Euro wurde von der Kommunalaufsicht ADD kassiert. Die Stadt will den Fehlbetrag nun auf unter 30 Millionen Euro drücken.