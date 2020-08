Die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat fordert die Stadtspitze auf, das vom Bund erwartete Gesamtkonzept für die beiden Hochstraßenabrisse noch in diesem Jahr vorzulegen. Fraktionschef Liborio Ciccarello nimmt damit Bezug auf die Aussagen von Steffen Bilger (CDU) im RHEINPFALZ-Interview vom Samstag. Auf Einladung des Ludwigshafener Bundestagsabgeordneten und Parteikollegen Torbjörn Kartes hatte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium am Freitag die Baustelle an der bereits zu 70 Prozent abgerissenen Pilzhochstraße besucht.

„Möglichst noch vor der Bundestagswahl“

Bilger sagte, die Finanzierungsverhandlungen zu den mehrere Hundert Millionen Euro teuren Sanierungen der maroden Hochstraßen Nord und Süd könnten beginnen, sobald die Stadt ein Gesamtkonzept vorlege. Dies sollte möglichst noch vor der Bundestagswahl im September 2021 geschehen.

Ciccarello kritisiert Steinruck

„Auch wenn SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gebetsmühlenartig zusichert, dass in Sachen Hochstraßen alles nach Plan läuft und alles weitgehend in trockenen Tüchern liegt, wird das von Berlin anders gesehen“, meint dazu Ciccarello. Bilger zufolge warte Berlin immer noch auf ein Gesamtkonzept, das die Stadt leisten müsse, wenn sie Geld vom Bund wolle. „Es ist unerklärlich, warum Ludwigshafen dieses Gesamtkonzept erst 2021 liefern will. Steinruck sollte weniger an ihrer Imagepflege arbeiten und stattdessen noch dieses Jahr das vom Bund geforderte Gesamtkonzept liefern“, kritisiert Ciccarello.