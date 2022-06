Die Linksfraktion im Stadtrat spricht sich gegen die von der Stadtverwaltung geplante Videoüberwachung zur Vermeidung von illegalem Müll aus. Eine Kamerakontrolle sei aus mindestens zwei Gründen das falsche Instrument. Erstens, weil wohl niemand in einer repressiven Gesellschaft – gekennzeichnet durch Denunziation und Verdacht – leben wolle. Zweitens, weil eine Videoüberwachung nur dazu führen werde, dass illegaler Müll künftig dorthin verlagert werde, wo es keine Kameras gebe. Sie werde daher keineswegs zur Müllvermeidung beitragen.

„Nicht von Wunschdenken überrumpeln lassen“

„Die Stadtverwaltung täte gut daran, bei ihrer Planung zur Einführung der Videoüberwachung, das Ende zu bedenken statt sich von Wunschdenken überrumpeln zu lassen“, so Fraktionschef Liborio Ciccarello. Der Stadtrat habe im Mai 2021 einen Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Vermüllungen beschlossen, der bisher nur im Ansatz umgesetzt worden sei. Dieser sehe unter anderem vor, Müll umgehend zu beseitigen, zumal Müll weiteren Müll anziehe, eine saubere Umgebung hingegen automatisch zur Müllvermeidung beitrage. Müll umgehend zu beseitigen, sei daher die Lösung des Problems, umweltpsychologische Studien würden dies eindeutig belegen. An die Adresse der Stadtspitze appelliert die Linksfraktion daher, in Sachen Videoüberwachung für eine Müllvermeidung „mehr Besonnenheit walten zu lassen“, so Ciccarello.

