Die Linksfraktion im Stadtrat bittet Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), sich für das Flüchtlingskind Thar einzusetzen. „Seine freiwillige Rückmeldung zeigt, dass er guten Willens ist, in gesetzliche Bahnen zurückzukehren“, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Bernhard Wadle-Rohe und ergänzt: „Aus humanitären Gründen sollte die Stadt darauf hinwirken, von einer Abschiebung abzusehen und dem Jungen Gelegenheit einräumen, seinen Schulabschluss und seine Lehre zu absolvieren.“ Die Familie des 16-Jährigen war am 30. März nach Armenien abgeschoben worden, Thar rannte davon und galt vorübergehend als vermisst. Am Donnerstag meldete er sich bei Jugendamt und Polizei. Die Abschiebung hatte in Ludwigshafen für Proteste gesorgt. Die Linken plädieren für eine „humanitäre Lösung“. Außerdem solle Thar die Möglichkeit erhalten, „die durch die Flucht erlittenen gesundheitlichen Einschränkungen auskurieren zu können“, so Wadle-Rohe.