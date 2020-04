Die Linkenfraktion im Ludwigshafener Stadtrat begrüßt die von der Landesregierung ab Montag beschlossene Maskenpflicht. „Zumal wir sie für Ludwigshafen bereits vor drei Wochen eingefordert haben“, sagt Fraktionschef Liborio Ciccarello. „Die Entscheidung der Landesregierung ist goldrichtig: In Jena, wo die Pflicht zuallererst in Deutschland eingeführt wurde, sind durch diese Maßnahme die Neuinfektionen mit dem Coronavirus fast zum Erliegen gekommen. Das verwundert auch nicht: Denn auch wenn das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes den Träger kaum vor einer Ansteckung mit dem Virus schützt, so schützt jeder Träger eines Mund-Nasen-Schutzes andere vor einer eventuellen Ansteckung durch ihn.“

„Weitere Aufklärungsarbeit notwendig“

Allerdings eigneten sich in diesem Zusammenhang nicht die sogenannten FFP-Masken mit Ventil, weil sie das Umfeld des Trägers vor einer Ansteckung nicht schützen, „denn sie vermögen zwar die eingeatmete, aber nicht die ausgeatmete Luft zu filtern“. Daher sei hier noch Aufklärungsarbeit nötig, damit der Nutzen der Maskenpflicht nicht unnötig gemindert werde, so Ciccarello.