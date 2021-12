Die Linksfraktion im Stadtrat kritisiert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (59, SPD) wegen einiger ihrer Aussagen im RHEINPFALZ-Interview vom 27. Dezember anlässlich ihrer Halbzeitbilanz.

„Mit Erstaunen“ habe die Fraktion die Äußerungen der OB „zur Kenntnis genommen“, sagt Linkensprecher Bernhard Wadle-Rohe. Steinruck spreche von einem besorgniserregenden Vertrauensverlust in der Gesellschaft und in die Politik. Dieser Vertrauensverlust sei durch die Pandemie verstärkt worden. Dabei übersehe die SPD die hausgemachten Ursachen vor der eigenen Haustür. Erst heftige Proteste hätten die Genossen erkennen lassen, wie wichtig Quartierbüros in den Stadtteilen mit sozialen Problemlagen seien. Sehenden Auges habe die OB private Initiativen wie beispielsweise das zur Schließung verdammte Kulturcafé Franz & Lissy in Süd an die Wand fahren lassen. „Die Ignoranz beim respektlosen Umgang mit Ideen aus der Bevölkerung, und die Arroganz, sich über getroffene Entscheidungen in den Ortsbeiräten hinwegzusetzen, spricht ihre eigene Sprache in den erschreckenden Wahlergebnissen für die AfD“, fährt Wadle-Rohe fort.

So habe der Ortsbeirat Nord sowohl den Haushalt als auch die abgespeckte Variante für den Ausbau der Stadtbahnlinie 10 einstimmig abgelehnt. „Doch das sind alles Egal-Meinungen für die OB.“ Kein Verbesserungsvorschlag aus dem Ortsbeirat und keine Bitte bezüglich der Großbaustellen Rathaus-Center und Hochstraße Nord hätten Gehör im OB-Büro gefunden.

„Ergebnisarmer Lenkungskreis“

Die Interaktion mit den im Hemshof lebenden gesellschaftlichen Gruppen sei in der Summe mangelhaft, die Arbeitsweise des Lenkungskreises intransparent und ergebnisarm. Der OB wirft Wadle-Rohe „vorgetäuschten Aktionismus“ vor. Im städtischen Haushalt seien keine Mittel eingestellt für den sozialen Zusammenhalt und für den Schutz von Senioren und Kindern. Millionen Euro würden stattdessen im Asphalt versenkt für auswärtige Autofahrer. Einheimische seien Einwohner zweiter und dritter Klasse.

Die Vermüllung im Hemshof bekomme die Stadtspitze nicht in den Griff. Ihren Ortsvorsteher Osman Gürsoy lasse die SPD damit „im Regen stehen“, bilanziert Wadle-Rohe.