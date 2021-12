Die vom Land erlassenen Corona-Verordnungen zu 2G plus oder 3G haben nach der Beobachtung der Linken in den vergangenen Tagen in Ludwigshafen „zu katastrophalen Impfschlangen“ in der Walzmühle und beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in der August-Heller-Straße 12 in Mundenheim geführt. Wartezeiten zwischen 60 und 180 Minuten seien keine Seltenheit. Das berge bei den kühlen Temperaturen die Gefahr schwerer Erkältungen. Vor allem für ältere Bürger sei das eine Zumutung.

„DRK nicht im Stich lassen“

Die Linksfraktion fordert die Stadtführung daher auf, dem DRK den Pfalzbau kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Situation vor der DRK-Geschäftsstelle sei seniorenfeindlich und unerträglich für alle, die sich freiwillig zum Boostern, Impfen oder zum Testen dort einfinden, so Bernhard Wadle-Rohe, Sprecher der Linksfraktion im Stadtrat. „Wir versuchen, hier eine Lanze zu brechen für die Alten und Schwächeren unserer Gesellschaft und fordern, die Massenimpfungen in geordnete Bahnen und wärmere Gefilde zu verlegen. Viele Senioren sind mangels Smartphone oder anderen digitalen Endgeräten sowieso Lichtjahre vom notwendigen Impftermin entfernt. Die Stadt sollte die ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK nicht im Stich lassen“, bilanziert Wadle-Rohe.