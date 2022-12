Die Sprachförderung in Kitas soll – wie berichtet – zum Jahresende aus Spargründen nun doch wegfallen. Für die Linksfraktion wird hier an der absolut falschen Stelle der Rotstift angesetzt. Bei den Sprach-Kitas zu sparen, zeige exemplarisch, wie Kaputtsparen funktioniere, denn was die Stadt heute bei den Sprach-Kitas einspare, komme ihr morgen in Form von Sozialtransfers um ein Vielfaches teuer zu stehen, kritisiert die Stadtratsfraktion. Wer die deutsche Sprache nicht oder schlecht beherrsche, werde später in der Schule Probleme bekommen und deswegen keinen oder nur einen schlechten Schulabschluss erzielen, so die Linkspartei weiter. Ohne Schulabschluss wiederum erhalte man keinen Ausbildungsplatz, ein schlechter Schulabschluss führe häufig zum Abbruch der Ausbildung. Dieser Personenkreis sei auf Hilfe vom Staat angewiesen. Daher wäre es klüger, hier früher zu helfen, nämlich schon im Kindergarten. Jeder nicht in die Sprach-Kitas investierte Euro werde sich in nicht allzu ferner Zukunft rächen. „Vor diesem Hintergrund ist die Fortführung der Sprach-Kitas als klug, deren Abschaffung indes als dumm zu betrachten“, bilanziert Fraktionssprecher Liborio Ciccarello. Dass die Sprachförderung in 13 Kitas vor dem Aus steht, hat in Ludwigshafen jüngst zu hörbarem Protest geführt. Weil die hoch verschuldete Stadt Millioneneinsparungen vornehmen muss, kann eine Verlängerung des Bundes um ein weiteres halbes Jahr nicht genutzt werden.