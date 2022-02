Die Ludwigshafener Linksfraktion will am Samstag, 19. Februar, an Opfer terroristischer Gewalt erinnern und ruft daher am Lichttor vor dem geschlossenen Rathaus ab 15 Uhr zu einer Schweigeminute auf. „Wir laden alle Humanisten ein und bitten die Bevölkerung um solidarische Unterstützung durch das Aufstellen von roten Leuchtkerzen mit Windschutz, die dort einige Tage stehen dürfen“, sagt ihr Sprecher Bernhard Wadle-Rohe. Die Linksfraktion untermauere mit dieser Aktion auch ihre Unterstützung der Pläne der Bundesregierung zur Einführung eines nationalen Gedenktags für die Opfer terroristischer Gewalt. „Ebenso erneuern wir unsere Bitte um die Errichtung eines Denkmals für alle Ludwigshafener Opfer des NS-Terrorstaats“, so Wadle-Rohe.

Zweite Aktion am Berliner Platz

Die Linksjugend, die Jusos und die Grüne Jugend kommen am Samstag ab 16 Uhr auf dem Berliner Platz zusammen, um an die Opfer des rassistischen Terroranschlags vor zwei Jahren in Hanau zu erinnern und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

Die Linksfraktion wird nach eigenen Angaben für folgende Opfer Gedenkkerzen aufstellen:

Walter Lübcke, ermordet am 2. Juni 2019

Jana Lange, ermordet am 9. Oktober 2019

Kevin Schwarze, ermordet am 9. Oktober 2019

Gökhan Gültekin, ermordet am 19. Februar 2020

Sedat Gürbüz, ermordet am 19. Februar 2020

Said Nesar Hashemi, ermordet am 19. Februar 2020

Mercedes Kierpacz, ermordet am 19. Februar 2020

Hamza Kurtović, ermordet am 19. Februar 2020

Vili Viorel Păun, ermordet am 19. Februar 2020

Fatih Saraçoğlu, ermordet am 19. Februar 2020

Ferhat Unvar, ermordet am 19. Februar 2020

Kaloyan Velkov, ermordet am19. Februar 2020

Gabriele Rathjen, ermordet am 19. Februar 2020

Alex W., ermordet am 18. September 2021

Studentin HD/Essingen, ermordet am 24. Januar 2020

Yasmin B., ermordet am 31. Januar 2022

Alexander K., ermordet am 31. Januar 2022