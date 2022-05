In den Rücktrittsforderungen der Jusos sieht die Linksfraktion im Stadtrat ein parteipolitisches Manöver, das „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ nicht ohne Rückhalt der SPD-Führungsebene in die Öffentlichkeit posaunt worden sei. Im Zusammenhang mit dem Blies-Festival hatte die SPD-Jugendorganisation den Rücktritt von Kulturdezernentin und Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU) verlangt. Die Jusos werfen ihr Vetternwirtschaft und mangelnden Aufklärungswillen vor.

In die Kritik geraten war Reifenberg im September 2021, weil sie angeblich ihren bei der Festival-Organisation beteiligten Sohn begünstigt haben soll. Sie stand mächtig unter Druck und musste in einer mehrstündigen Sondersitzung Rede und Antwort stehen.

„Hände weg von der Großen Blies“

Unmittelbar nach der Juso-Forderungen distanzierten sich der Stadtvorstand mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an der Spitze wie auch die Mutterpartei von den Juso-Forderungen, die nicht mit der Parteispitze abgesprochen worden seien, versicherte SPD-Chef David Guthier. Guthiers Beteuerungen, nichts davon gewusst zu haben, schenkt die Linksfraktion indes keinen Glauben. „Pfeifen es doch die Hühner von den Dächern, dass SPD und Grüne ein Argusauge auf die zukünftige Besetzung des Kulturdezernats gerichtet haben“, so die Linken. „Absurd“ nannte die CDU die Juso-Forderung.

Sollte die SPD Erfolg haben mit ihrer Anstrengung, die 30.000 Euro Fördermittel für das Blies-Festival 2022 zu streichen, plädiert die Linksfraktion dafür, die dann freien Mittel zur Aufwertung und Neubepflanzung der Parklandschaft rund um die Große Blies zu verwenden. Nach Auffassung der Linksfraktion wird es Zeit, die vernachlässigten Grünflächen dort bedingungslos unter Naturschutz zu stellen und vor jeglichem Zugriff neuer Bebauung und Veränderung zu schützen. Die Linke fordert: „Hände weg von der Großen Blies – keine Festivals“