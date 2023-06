Die Linksfraktion erneuert ihren Vorschlag und fordert die Hafenbetriebe Ludwighafen auf, das nach einem Lagerhallenbrand seit zehn Jahren brachliegende Areal am Luitpoldhafen für das Filmfestival zur Verfügung zu stellen. Dadurch werde der Stadtpark auf der Parkinsel vom Auf- und Abbau der Zeltstadt entlastet. Die asphaltierte Fläche am Luitpoldhafen sei im Gegensatz zum Park problemlos auch mit schweren Gerät zu befahren. Die Stadt könne in Kooperation mit den Hafenbetrieben die nötige Infrastruktur mit wichtigen Versorgungsleitungen für das Filmfestival realisieren. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft unterhält in unmittelbarer Nähe eine barrierefreie Bushaltestelle, die für das Filmfestival genutzt werden könne. Wegen Hochwassers habe des Festival 2013 bereits schon einmal am Luitpoldhafen stattgefunden. Das Publikum sei trotzdem gekommen, argumentiert Fraktionssprecher Bernhard Wadle-Rohe weiter. „Ein langjähriger, schwelender Konflikt mit der Anwohnerschaft würde nachhaltig entschärft, und die Parkinsel-Naturlandschaft geschützt.“ Die Linksfraktion appelliert an Festivaldirektor Michael Kötz und Hafenchef Franz-Josef Reindl, ihre Position zu überdenken. Wo eine Wille sei, sei auch ein Weg, so Wadle-Rohe weiter.