Die Fraktion der Linken kündigt an, auf der nächsten Sitzung des Stadtrats gegen eine zu erwartende Erhöhung von Gebühren für Dienstleistungen auf Friedhöfen oder bei der Straßenreinigung zu stimmen. Diese müssten per Gesetz zwar kostendeckend sein, räumte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Petra Malik ein. Konstant steigende Preise für Lebensmittel, Strom und Gas würden Bürgerinnen und Bürger aber bereits an ihr Limit bringen. „Da helfen weder Bazooka noch Doppelwumms“, meinte Malik in Anspielung auf das Vokabular von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Vor diesem Hintergrund bedeuteten höhere Gebühren eine besondere Härte, die die Linke nicht aufbürden wolle. Es dürfe nicht sein, dass für Fehlentscheidungen der Bundesregierung diejenigen mit dem geringsten Einkommen die Zeche zahlen müssten. Folglich könne die Linksfraktion Gebührenerhöhungen nicht zustimmen.