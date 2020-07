„Der Beschluss, das stillgelegte Kneipp-Becken im Ebertpark verschwinden zu lassen, stellt eine weitere traurige Gremien-Fehlentscheidung unter Manipulationshilfe des Grünflächenamtes dar.“ So kommentiert Stadtrat Bernhard Wadle-Rohe von der Linken-Fraktion den geplanten Abriss des Beckens. Diesem hatte der Friesenheimer Ortsbeirat vergangenen Dienstag auf Vorschlag von Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen, zugestimmt. Hintergrund: Der Betrieb des Beckens sei zu aufwendig.

„Kleine Freuden im Ebertpark vernachlässigt“

Wadle-Rohe kritisiert die Entscheidung: „Ausgerechnet zum 120-jährigen Bestehen des Kneippvereins soll die Erinnerung an den Naturheilkundler und Kaltwasser-Therapeuten Sebastian Kneipp im Ebertpark entfernt werden.“ Über Jahre hinweg habe die Stadt die kleinen Freuden im Ebertpark vernachlässigt, missachtet und so lange verkommen lassen, bis ein Abriss unumgänglich gewesen sei. „Man hat diese Kneipp-Anlage nicht zum Spaß gebaut, sondern wollte einen Beitrag zur Volksgesundheit leisten. Hier könnten sich die TWL als städtischer Wasserlieferant einschalten und den Ausbau des Beckens mit Ludwigshafener Frischwasser unterstützen“, so Wadle-Rohe.

Historisches Ensemble

Das Kneipp-Becken stelle auch ein historisches Ensemble dar, das unbedingt erhalten werden sollte. Die Linksfraktion fordert die städtischen Entscheidungsträger daher auf, ihr Handeln noch einmal zu überdenken und bittet die Untere Denkmalbehörde um Überprüfung des Denkmalcharakters des Ensembles. Bis zum Abschluss dieser Prüfungen sollte von einem Abriss Abstand genommen werden.