Nach Ansicht der Ludwigshafener Linksfraktion ist die Bewertung der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebten Krankenhausreform seitens des Bundestagsabgeordneten Armin Grau (64, Grüne) „einseitig und unkritisch“ ausgefallen.

Für Linken-Fraktionschef Liborio Ciccarello ist die angedachte Krankenhausreform „halbherzig und in Teilen schädlich, weil sie nur Symptome behandelt, anstatt die Ursachen zu bekämpfen. Wir müssen weg von der Profitorientierung im Gesundheitssystem“. Solange private Konzerne mitmischten, die nur ihre Profite im Blick haben, würden die Probleme bleiben. „Krankenhäuser gehören in öffentliche Hand“, fordert Ciccarello, der zudem argumentiert: „Es muss klar sein, dass die Menschen auf dem Land die bestmögliche Versorgung erhalten. Wer jetzt den Rotstift ansetzt und droht, dass andernfalls ein Viertel der Krankenhäuser nicht überleben wird, der spielt auch mit der Gesundheit der Menschen vor Ort.“ Grau hatte zuletzt mitgeteilt, die Krankenhausreform „Leben retten“ und zu Qualitätszuwächsen in der Versorgung führen.