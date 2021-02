Die Stadtratsfraktion der Linken fordert die Technischen Werke (TWL) dazu auf, Stromsperren gegen Privathaushalte vorerst auszusetzen. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie haben Menschen häufig das Problem, ihre Rechnungen alle pünktlich zu begleichen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Liborio Ciccarrello. In dieser Situation bedürfe es nicht nur eines Moratoriums bei Miet-, sondern auch bei Stromschulden. „Andere Städte haben dies bereits durch freiwillige Vereinbarungen mit ihrem lokalen Stromversorger verwirklicht. Gerade im Winter ist eine Stromsperre besonders fatal“, so Ciccarello. Außerdem bittet die Fraktion die Verwaltung, zu prüfen, ob die Einweisungsgebiete ausreichend mit Heizung, Heizmaterial, Warmwasser und Strom versorgt sind. In der Vergangenheit hätten fehlende Heizmöglichkeiten dazu geführt, dass Bewohner mit Heizlüftern geheizt hätten und in eine „Stromschuldenfalle“ geraten seien.