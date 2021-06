Die Linksfraktion im Stadtrat appelliert an das Unternehmen Gascade, vor Wartungsarbeiten an der Ferngasleitung in Oppau das Rohr zu entleeren und stillzulegen. Die Linke habe „mit Entsetzen“ zur Kenntnis genommen, dass der Gaskonzern erneut Tiefbauarbeiten an gefüllten Gasleitungen durchführen will. Die Ängste und Befürchtungen der Oppauer Bevölkerung seien berechtigt. Das verheerende Explosionsunglück vom 23. Oktober 2014 sei der Ludwigshafener Bevölkerung noch sehr gegenwärtig. Die Firma Gascade habe dabei kein gutes Bild abgegeben, meint Fraktionssprecher Bernhard Wadle-Rohe. So eine Katastrophe dürfe sich nie mehr wiederholen. Es könne nicht sein, das finanzielle Interessen einer Privatfirma über die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung gestellt würden.

Die Linke reagiert auf eine Ankündigung des Gasunternehmens im Oppauer Ortsbeirat am Dienstag. An einem von der damaligen Unglücksstelle etwa 200 Meter Luftlinie entfernten Abschnitt der Ferngasleitung sollen im August und September Wartungsarbeiten stattfinden. Die Leitung soll dabei freigelegt werden, damit eine neue Außenisolierung an dem Rohr angebracht werden kann. Die Kunststoffummantelung soll Korrosion verhindern. Nach Auffassung der Gasfirma können die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb erfolgen. Die Leitung werde per Hand freigelegt, alle Sicherheitsstandards würden eingehalten. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) und die Ortsbeiratsmehrheit hatten angesichts der Vorgeschichte jedoch gefordert, die Leitung druckfrei zu stellen – auch wenn Gascade nicht dazu verpflichtet sei.