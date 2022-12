Die dreiköpfige Linksfraktion im Stadtrat fordert angesichts der aktuellen Finanzmisere eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion auf der Stadtratssitzung am 14. Februar einbringen. Der Hebesatz soll demnach um zehn Punkte von derzeit 425 auf 435 angehoben werden. „Nachdem die Finanzaufsicht ADD signalisiert hat, den eingebrachten Haushalt für 2023 nicht zu genehmigen, ein Novum in der rheinland-pfälzischen Kommunalgeschichte, und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck von der SPD in der jüngsten Hauptausschusssitzung drastische Einsparmaßnahmen angekündigt hat, schlägt die Linksfraktion vor, den Gewerbesteuerhebesatz moderat zu erhöhen – als gerechtes Gegengewicht“, begründet Fraktionssprecher Liborio Ciccarello den Vorstoß. Bei 435 Punkten liege bundesweit der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz. Der am 7. November im Stadtrat vorgestellte Etatplan für 2023 weist ein Defizit von 98 Millionen Euro aus.